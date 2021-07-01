Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 5 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Kent merkezinde Gülbaharhatun Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında ayağına ip takılan ebabil fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Ayağına dolaşan ipi kesen ekipler ebabili yeniden doğaya saldı.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-01 20:19:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.