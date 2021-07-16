Polis, sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde polis memuru Serhat Büyük (30), görevi sırasında çeşme yanına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

Zile ilçesinde görevli 4 yıllık polis memuru Serhat Büyük'ün yanına sokak köpek geldi. Meydanda bulunan çeşme başındaki Büyük, köpeğe elleriyle su içirdi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen polis memurunun bu davranışı, takdir topladı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-07-16 12:58:15



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