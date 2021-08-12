5 yıldır motosikletle dökmeden çay servisi yapıyor



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde sanayi sitesinde kahvehane işleten Durmuş Yaşar (47), siparişleri soğumadan hızlı servis edebilmek için 5 yıldır motosiklet kullanıyor. Bir elinde çay bardaklarını taşıyan, diğer eliyle de motosiklet kullanan Durmuş Yaşar, 5 yıldır çırak sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Motosikletle zamandan kazanıyoruz. Tek başıma her yere yetişiyorum. Aynı zamanda çaylarımız da soğumuyor" dedi.

Zile´de sanayi sitesinde kahvehane işleten evli ve 1 çocuk babası Durmuş Yaşar, müşterilerine çay servisini son 5 yıldır motosiklet ile yapıyor. Çırak sıkıntısı nedeniyle motosikletle servise yönelen Yaşar, sanayi sitesinde hizmet verdiği 200 müşterisine hızlı ve sıcak çay ulaştırıyor. Bir elinde askılı çay tepsisini tutan, diğer eliyle de motosikletini kullanan Durmuş Yaşar, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Çırak olarak başladım ve daha sonra kahvehane açtım. Eleman sıkıntısı olunca motosikletle çay dağıtımına geçmeye karar verdim. Son 5 yıldır da motosikletle ile çay servisi yapıyoruz. 200 esnafa tek başıma yetişiyorum. Çay servislerimiz bu sayede hızlı oluyor ve soğumuyor. Motosikletle çay servisi başlayınca, çaylar sıcak ve hızlı gittiğinden müşterilerim de destek verdi, memnun oldular. Daha önce 6 personelimiz vardı ama zamanla ayrılanlar oldu. Eleman bulmayınca müşteriler 'çaylar nerede kaldı' demeye başladı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Şimdi çayları anında müşterilere ulaştırıyor ve dükkana dönüyorum. Motosiklet ile zamandan kazanıyoruz. Tek başıma her yere yetişiyorum. Ben de memnunum, müşteriler de memnun" dedi.

Yaşar'ın sanayi sitesindeki müşterileri de motosiklet ile çay servisinin kendilerini memnun ettiğini, kısa sürede anında sıcak çay içme imkanına kavuştuklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-08-12 11:00:32



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