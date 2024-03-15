Tokat'ta etkili dolu yağışı: Araçlarını battaniyelerle korudular
Tokat'ta etkisini gösteren dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarına zarar gelmemesi için battaniye serdi
Giriş: 15.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:39
Tokat'ta dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU
Tokat kent merkezinde bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. DHA'nın haberine göre; fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü.
BATTANİYE SERDİLER
Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarına zarar gelmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından kent beyaza büründü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ