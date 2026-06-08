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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 20 BİN KONUT İL VE İLÇELERİ LİSTESİ: TOKİ 64 ilde 20 bin konut nerede yapılacak, başvuruları başladı mı şartları ne, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 20 bin konut il ve ilçeleri: TOKİ 64 ilde 20 bin konut nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan yeni sosyal konut projesine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan 20 bin konutluk kampanya kapsamında 64 ilde satışların yapılması planlanıyor. Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme seçenekleri merakla beklenirken, projeden yararlanmak isteyen kişiler TOKİ'den gelecek resmi açıklamalara odaklandı.

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        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın gündeminde TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi yer alıyor. Türkiye genelinde 64 ilde hayata geçirilmesi planlanan 20 bin konutluk proje için hazırlıklar sürerken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimlerin faydalanabileceği araştırılıyor. Dar ve orta gelir grubuna yönelik geliştirilen kampanyanın ödeme planı ve başvuru koşulları sorgulanıyor. İşte bilgiler...

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        TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT KAMPANYASI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.

        Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi.

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        TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

        Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

        En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak.

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        TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

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        KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI

        Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

        Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

        2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

        Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

        “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.

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        TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

        TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

        1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

        Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

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        2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

        %50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

        3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

        Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

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        TOKİ KİRALIK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?

        Bakan Kurum, "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. "Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız" dedi.

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