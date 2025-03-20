TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?
TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor. Ancak bu kez diğer müzayedelerden farklı olarak çevrim içi teklif verme imkânı sunulmadı, açık artırma sadece salonda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman? İşte, detaylar...
TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satıyor. Üç gün sürecek müzayedede alıcılar uzaktan teklif veremeyecek ve salonda yapılacak açık artırmaya katılacak. Arsalar, yüzde 15 peşin ve 60 ay vade ile satışa sunulacak. İşte, TOKİ iş yeri satışı detayları...
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
Satış 20-21-24 Mart 2025 tarihlerinde saat 16.59'da yapılacak.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
- İmzalı satış şartnamesi
- Açık satış dilekçesi
- Teminat dekontu
- Kimlik fotokopisi