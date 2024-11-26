TOKİ, 43 ilde 849 arsa satışına yarın başlıyor! TOKİ arsaları hangi illerde yer alıyor?
TOKİ'nin 43 ilde 849 arsa satışı yarın başlıyor. Üç gün sürecek açık artırmada konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar alıcılarını bulacak. İki ödeme planının sunulduğu satışa, çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ 849 arsa satışı hakkında tüm detaylar...
TOKİ, muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira olan, toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki 849 arsa satışına yarın başlıyor. 43 ilde yer alan arsalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcısını bulacak. Satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ 849 arsa satışı tarihleri nedir, arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı...
TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;
27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla
28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ
29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van
TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.