Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı ne zaman, hangi tarihlerde, ödeme planı nedir, arsa nitelikleri ve yer aldığı iller

        TOKİ, 43 ilde 849 arsa satışına yarın başlıyor! TOKİ arsaları hangi illerde yer alıyor?

        TOKİ'nin 43 ilde 849 arsa satışı yarın başlıyor. Üç gün sürecek açık artırmada konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar alıcılarını bulacak. İki ödeme planının sunulduğu satışa, çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ 849 arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 07:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira olan, toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki 849 arsa satışına yarın başlıyor. 43 ilde yer alan arsalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcısını bulacak. Satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ 849 arsa satışı tarihleri nedir, arsalar hangi illerde yer alıyor? İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı...

        2

        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

        3

        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        4

        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        5

        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan davayı düşürdü
        ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan davayı düşürdü
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması