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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul (157 konut ve 200 iş yeri) satışı ne zaman ve nerede, ödeme planı nasıl, gayrimenkuller nerede?

        TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman?

        TOKİ, 35 ilde yer alan toplam 357 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Konut ve iş yerlerini kapsayan bu satışlar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Katılımcılar, dilerlerse internet üzerinden de teklif sunabilecek. İhaleye dahil olmak isteyenlerin, en az 50 bin TL tutarındaki katılım teminatını ödemesi gerekiyor. Peki, açık artırma ne zaman ve hangi adreslerde düzenlenecek? Detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:55
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde toplam 357 adet gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Bu kapsamda 157 konut ve 200 iş yeri için iki gün sürecek açık artırma düzenlenecek. Katılım sağlamak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirilecek ihalelere, aynı zamanda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. TOKİ’nin geniş çaplı satışına dair tüm detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

        Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

        4

        KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

        Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

        Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

        Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL

        Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

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        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

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