Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Doğum yardımı ödemeleri nasıl alınır?

        Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Doğum yardımı ödemeleri nasıl alınır?

        Doğum yardımı ödemelerinin yatacağı tarih araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum Yardımı Yönetmeliğinde detaylar netleşti. 8 Nisan'da başlatılan destek programına bugüne kadar 343 bin 698 kişi başvurdu. Peki Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Doğum yardımı ödemeleri nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğum yardımı ödemesinin yatıp yatmadığı başvuruda bulunanlar merak ediyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı miktarlarda ödeme sağlanan bu destek programında, anne ya da babadan herhangi bir gelir kriteri aranmıyor. Peki Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 (Çocuk parası) Doğum yardımı ödemeleri nasıl alınır?

        2

        DOĞUM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        ''Aile Yılı'' sebebiyle hayata geçirilen uygulamalardan biri de doğum yardımı oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Ödemelerin anneler günü öncesinde bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

        DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?

        Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

        Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak.

        3

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.

        Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.

        Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

        Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

        Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN ÇOCUK YARDIMINA YAPILAN BAŞVURU SAYISI 343 BİN 698 İLE REKOR KIRDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ’Aile Yılı’ olarak duyurmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve evlenecek çiftlere maddi manevi destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere maddi olarak destek olmayı hedefleyen Doğum Destek Sistemi oldu. Bu program ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek ve yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

        8 Nisan’da başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bugün itibarıyla yardıma 343 bin 698 başvuru yapıldı. En çok başvuru 140 bin 916 ile birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk için başvuru sayısı 106 bin 546, üçüncü çocuk için 61 bin 866 başvuru yapıldı. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı ise 34 bin 370 oldu. En çok başvuru yapılan il İstanbul olurken ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Şanlıurfa yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom