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TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman?

TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde noter huzurunda ve canlı şekilde gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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  • TOKİ ücret iadesi: TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl, nereden geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olan nitelendirilen TOKİ'de kuralar sürerken isim listesinde yer almayan kişiler TOKİ ücret iadesinin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman ve TOKİ ücreti nasıl geri alınır? İşte detaylar...
  • TOKİ ücret iadesi: TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl, nereden geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ başvuru ücreti iadeleri konusu gündeme geldi. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
  • TOKİ ücret iadesi: TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl, nereden geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabileceklerdir.

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