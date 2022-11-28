TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olan nitelendirilen TOKİ'de kuralar sürerken isim listesinde yer almayan kişiler TOKİ ücret iadesinin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman ve TOKİ ücreti nasıl geri alınır? İşte detaylar...