TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışa çıkarıldı. Dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme kolaylığıyla daire sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 5 yılda toplam 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerini satılşa suncak. Başvurularını 14 Eylül ile 31 Ekim günleri arasında gerçekleştirecek olanlar " TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...