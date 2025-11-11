Habertürk
Habertürk
        TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin sosyal konut aylık ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi artacak mı, sabit mi?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelenen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü başladı. 81 ilde hayata geçirilecek proje ile, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme planı ile ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ taksitlerinin başlayacağı tarihi, aylık ödeme miktarı ve ödemelerin artıp, artmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut aylık ödeme ne kadar, artacak mı?" İşte 2025 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi aylık ödeme taksitleri...

        Giriş: 11.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:55
        1

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları başladı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla belirtilen tarihlerde yapabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için de 127 bin TL olma şartı bulunuyor. Peki, "TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut aylık ödeme ne kadar olacak, aylık taksit ödemesi artacak mı, sabit mi?" İşte detaylar...

        2

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

        TOKİ TAKSİTLERİ ARTIYOR MU, SABİT Mİ?

        TOKİ başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

        3

        TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

        4

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

        5

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        6

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        7

        YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        8

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

        TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

        9

