ALES 2021 bugün ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorulardan birinde geçen 'Toksik olumluluk' kavramı sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, toksk olumluluk nedir? İşte detaylar...

TOKSİK OLUMLULUK NEDİR?

Toksik olumluluk (pozitiflik) kavramı, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak yer alıyor.Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermiyor.

TOKSİK OLUMLULUK DAVRANIŞLARI

Gerçek duygularınızı görmezden gelmek, küçümsemek veya reddetmek.

Duygularınızdan ötürü kendinizi zayıf hissetmek

Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmak.

Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmek

Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyerek başkasının deneyimini geçersiz kılmak.