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HaberlerGündemToksik olumluluk nedir? ALES toksik olumluluk sorusu gündem oldu!
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Toksik olumluluk nedir? ALES toksik olumluluk (pozitiflik) sorusu gündem oldu!

Toksik olumluluk nedir? Sorusu araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına toksik olumluluk sorusu damga vurdu. Peki, Toksik olumluluk nedir? İşte toksik olumluluk (pozitiflik) hakkında...

Toksik olumluluk nedir? ALES toksik olumluluk sorusu gündem oldu!

ALES 2021 bugün ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorulardan birinde geçen 'Toksik olumluluk' kavramı sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, toksk olumluluk nedir? İşte detaylar...

TOKSİK OLUMLULUK NEDİR?

Toksik olumluluk (pozitiflik) kavramı, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak yer alıyor.Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermiyor.

TOKSİK OLUMLULUK DAVRANIŞLARI

Gerçek duygularınızı görmezden gelmek, küçümsemek veya reddetmek.
Duygularınızdan ötürü kendinizi zayıf hissetmek
Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmak.
Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmek
Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyerek başkasının deneyimini geçersiz kılmak.

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