        Tolgahan Sayışman: Ben de şaşırdım

        Tolgahan Sayışman: Ben de şaşırdım

        Geçtiğimiz haftalarda gittiği Umre'de bir köşede uyuyan birine benzetilen Tolgahan Sayışman; "Ben değildim. Annem bile görünce şaşırmış. İnsanların karıştırması normal. Çünkü çok benziyor, ben de şaşırdım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 08:31 Güncelleme: 14.11.2025 - 08:31
        "Ben de şaşırdım"
        Habertürk Onur Aydın'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sayışman, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Umre ziyaretinde orada kendisine benzetilen birinin bir köşede uyurken görüntülenmesi hakkında konuştu.

        Tolgahan Sayışman; "Ben değildim. Annem bile görünce şaşırmış. İnsanların karıştırması normal. Çünkü çok benziyor, ben de şaşırdım. Detaylı bakmayan birisinin karıştırabileceği bir şey" dedi.

        Oyunculuğu bırakıp kariyerine yapımcı olarak devam eden Tolgahan Sayışman, gazetecilerin "Oyunculuğu özlüyor musunuz?" sorusuna; "Oyunculuğu bazen özlüyorum, bazen de çalışma şartlarını görünce 'İyi ki de çocuklarımla vakit geçirme şansı elde ettim' diyorum. 0 - 6 yaş arası önemliymiş. Ben o yaşlarında onlarla bir arada olabiliyorum. Belki sinemaya bir şeyler yaparım" yanıtını verdi.

        Öte yandan 2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman, 2019'da oğlu Efehan'ı, 2022'de ise kızı Alina'yı kucağına almıştı.

