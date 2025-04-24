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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman'ın babası Haluk Sayışman yoğun bakımda: İyileşme sürecine girdik - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman: İyileşme sürecine girdik

        Tolgahan Sayışman, babası Haluk sayışman'ın bir süredir Covid enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:53 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:06
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        "İyileşme sürecine girdik"
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        Tolgahan Sayışman, babası Haluk Sayışman'ın bir süredir Covid enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

        Babasının hastane odasında çekilen fotoğrafını yayımlayan oyuncu, sağlık durumu hakkında gelişme olduğunu ifade eden bir açıklamada bulunarak sağlık personellerine teşekkür etti.

        "İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİK"

        Ünlü oyuncunun açıklamasının tamamı ise şu şekilde; "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte ilk ve hayati müdahaleyi gerçekleştiren Beykoz Devlet Hastanesi doktorlarına, ardından naklini gerçekleştirdikten sonra bu hassas dönemi en iyi şekilde atlatmamıza vesile olan, yoğun bakım sürecini titizlikle yöneten Kalp Doktorumuz Sena Sert Şekerci başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım."

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        #tolgahan sayışman
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