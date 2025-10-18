Tolgahan Sayışman Umre'ye gitti

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tolgahan Sayışman, Kâbe önünde çektirdiği fotoğrafa Zümer Suresi'nin 53'üncü ayetini not düşerek duygularını şu sözlerle ifade etti;

"De ki (Allah şöyle buyuruyor); 'Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Fotoğraflar: Instagram