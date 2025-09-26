Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Brady, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görmezden geldi - magazin haberleri

        Tom Brady, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görmezden geldi

        New York'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ödül aldığı Atlantik Konseyi Küresel Vatandaş Ödülleri töreni düzenlendi. Tom Brady'nin Macron'u tuhaf bir şekilde görmezden gelmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron'u görmezden geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ödül aldığı New York'ta düzenlenen Atlantik Konseyi Küresel Vatandaş Ödülleri törenine katıldı. Etkinlik salonuna giren Macron'a büyük ilgi vardı. Pek çok kişi, Fransa Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için yerinden kalkarak Macron ile konuştu.

        Emmanuel Macron, kendisini karşılayan kadınların elini öperek, erkeklerle de tokalaşarak karşılık verdi, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

        Ancak gecede Emmanuel Macron'a ilgi göstermeyen ünlü bir konuk vardı. Bu kişi, emekli Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'den başkası değildi. Ünlü model Gisele Bündchen'in eski eşi olan Brady, ödül töreninde Macron'u görmezden gelirken görüntülendi.

        REKLAM

        Tom Brady, Emmanuel Macron'u selamlamak için 'Çok meşgul' görünüyordu. Fransa Cumhurbaşkanı hemen arkasında diğer konuklarla selamlaşırken, Brady'nin yerinden kalkmayıp, Macron'a yüzünü bile dönmeyecek şekilde telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

        Emmanuel Macron, gecede Küresel Vatandaş Ödülü'nü alırken, 'Küresel vatandaş'ın bugün ne anlama geldiği üzerine bir konuşma yaptı. Küresel vatandaşlığı; "Kişinin kendi ülkesine duyduğu derin bir vatanseverlik olsa da sert bir milliyetçilik değildir" şeklinde açıklarken; "Ülkenizi sevebilir ama aynı zamanda başkalarıyla iş birliği yapmayı sevebilirsiniz" ifadesini kullandı.

        Tom Brady, 2009-2022 yılları arasında Gisele Bündchen ile evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor
        Tom Brady, 2009-2022 yılları arasında Gisele Bündchen ile evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Brady
        #Emmanuel Macron
        #ödül töreni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!