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Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan yapım, Japon endüstri devi "Bay Hosokawa"nın düzenlediği özel bir partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir opera sanatçısının aşk hikayesini konu ediniyor. Julianne Moore'nun ünlü opera sanatçısı "Roxanne Coss" karakterini canlandırdığı filmin hikayesini yönetmen Paul Weitz ve Anthony Weintraub birlikte senaryolaştırdı.