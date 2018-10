5 | 9

Babamın Ceketi

Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Komedi türündeki filmde Müfit Can Saçıntı'ya Mert Turak, Erkan Can, Ayşen Gruda, Elif Nur Kerkük, Uğur Demirpehlivan ve Ünal Yeter gibi isimler eşlik ediyor.