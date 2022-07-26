7 kişiyi öldürdü, idamına 14 yıl sonra karar verildi 0:00 / 0:00

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Al Jazeera'nın haberine göre Adalet Bakanı Yoshihisa Furukawa verdiği demeçte, uzun incelemeler ve müzakereler sonucunda Tamahiro Kato'nun Salı günü erken saatlerde Tokyo'da asılarak idam edildiğini belirtti.

SALDIRIDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2008 yılındaki saldırıda Kato aracını insanların üzerine sürmüş ve birkaç kişiyi de bıçaklamıştı. Saldırıda 10 kişi yaralanırken, 7 kişi de hayatını kaybetmişti. 25 yaşındaki zanlı sonrasında polis tarafından yakalanmıştı.

Zanlı ilk ifadesinde Akihabara'ya özellikle bir grubu hedef almadığını ve insanları rastgele öldürdüğünü söylemişti.

Görsel: Associated Press

Japonya Yüksek Mahkemesi, 2015 yılında hafifletici sebep olmadığını onamış ve bu saldırının ülkenin son 7 yıldaki en büyük toplu katliamı olduğunu söylemişti.

Ayrıca Kato'nun idamının 2021 Aralık ayından bu yana gerçekleşecek ilk idam olduğunu belirtildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.