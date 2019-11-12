Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği III. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %73,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,5 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton olarak gerçekleşti.



SIĞIR ÜRETİMİ 398 BİN 24 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ



Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %77,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,8 oranında arttı.



KOYUN ETİ ÜRETİMİ 34 BİN 726 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ



Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre %13,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 oranında arttı.

Kırmızı et üretim miktarı, 2018 - 2019

