Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu toprağa gömülü vaziyette bulunan patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünce 15 Ağustos sürecinde vatandaşa yönelik yapılması planlanan kanlı eylemleri engellemek, huzur ve güvenliği muhafaza etmek amacıyla düzenlediği Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında biri çıktığı ağaçtan sağ, diğeri ise ölü olarak ele geçirilen Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’nde, toprağa gömülü ve patlatılmaya hazır 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edileceği belirtildi.

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