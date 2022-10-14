Topuklu ayakkabıların, nasıl kadınlara ait bir parça haline geldiği ise bambaşka bir konu.

Ataerkil dönemde yaşayan kadınlar kendilerini bir erkek kadar güçlü hissetmek istedikleri için giymeye başlamıştı.

Hatta o dönem kadınlarının "erkekleşme" eğilimlerinin olduğu biliniyor. Erkek gibi davranan kadınlar saçlarını kısa kesiyor, puro içiyor ve onlar gibi giyiniyordu. Bu sayede toplum tarafından saygı görüyorlardı.