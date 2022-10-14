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Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Her zaman kadınlarla özdeşleştirilen topuklu ayakkabıların tarihi hiç de öyle değil! Topuklu ayakkabılar, kadınlara ulaşmadan yıllar önce erkekler bir statü göstergesi olarak giyiyor hatta bunu bir soylu olma ifadesi olarak kullanıyordu.

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  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Kadınların vazgeçilmezi olan topuklu ayakkabıların oldukça ilginç bir tarihi var. Tam olarak ne zaman bulundukları bilinmese de bilinen kesin bir şey var o da topuklu ayakkabıları, bir zamanlar erkeklerin giydiği!

    İşte, topuklu ayakkabının sizi çok şaşırtacak hikâyesi...
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Önceleri, atlı askerler atın üzerinde daha rahat denge sağlayabilmek için topuklu ayakkabı tercih ediyorlardı. Kimi kaynaklarda bu askerlerin Romalı veya Moğol kimilerinde de İranlı olduğu yazıyor.
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Askerlerden sonra topuklu ayakkabı kullanımı 17.yüzyılda Avrupa'da da başladı. Bu dönemde oldukça pis ve kirli olan Avrupa sokaklarında yürüyen erkekler, topuklu ayakkabılar sayesinde bu pisliklere basmadan ilerleyebiliyordu.
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Hatta, topuklu ayakkabıların bir sınıf farkını belirlediği de düşünülüyor. Seçilen farklı renk ayakkabılar, aslında erkekler arasında bir rekabeti de yansıtıyordu.
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Bununla beraber, topuklu ayakkabılar kısa boylu erkeklerin kurtarıcısıydı. Bu sayede kısa erkekler, boyunu daha uzun gösterebiliyordu.

     
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Topuklu ayakkabıların, nasıl kadınlara ait bir parça haline geldiği ise bambaşka bir konu.

    Ataerkil dönemde yaşayan kadınlar kendilerini bir erkek kadar güçlü hissetmek istedikleri için giymeye başlamıştı.

    Hatta o dönem kadınlarının "erkekleşme" eğilimlerinin olduğu biliniyor. Erkek gibi davranan kadınlar saçlarını kısa kesiyor, puro içiyor ve onlar gibi giyiniyordu. Bu sayede toplum tarafından saygı görüyorlardı.
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Ancak değişen zaman ve dünya şartlarının bunu da değiştirdiği bir gerçek. Önceleri saygı duymak için giyilen topuklu ayakkabının zamanla iyi yönleri de keşfedildi. Bacak boyunu uzatması, bacakları daha çekici göstermesi gibi özelliklerinden dolayı kadınların, topuklu ayakkabıyı benimsediği düşünülüyor. 
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Bununla beraber, topuklu ayakkabının ne zaman şık olmak amacıyla giyildiği ise tam olarak bilinmiyor ancak bu konuda bir rivayet var.
  • Topuklu ayakkabıları daha önce erkekler giyiyordu! İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

    Rivayete göre; 16.yüzyılda, Floransa sosyetesinin seçkin bir ailesi, bir dük ile evlenecek ufak tefek kızlarının düğün töreninin yanında "sönük" kalmasından korkar ve o zamana kadar bir statü ifade eden topuklu ayakkabıyı kızlarına giydirir. O dönemden sonra da topuklu ayakkabı bir şıklık göstergesi haline gelir. 

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