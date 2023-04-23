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Haberler Gündem 3. Sayfa Törende korku dolu anlar!
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Törende korku dolu anlar! Bıçakla sahneye çıktı

İstanbul Maltepe'de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında korku dolay olay yaşandı. Sahneye bıçakla çıkan bir kişi polis ve zabıtalarca etkisiz hale getirildi

Törende korku dolu anlar!

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünce belediyenin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında korku dolu anlar yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre elinde bıçak bulunan bir kişi, program için kurulan sahneye çıktı. Zabıta görevlileri şüphelinin inmesini ve elindeki bıçağı bırakmasını istedi.

SAHNEDEN ATLAYIP, ZABITAYA SALDIRDI

Ancak elinde bıçak bulunan saldırgan sahneden atlayarak zabıta görevlisine saldırdı. Şüpheli elindeki bıçağı zabıtaya savururken, görevli, geri çekilmesi sayesinde yaralanmaktan kurtuldu.

ÇOCUKLAR VAR DİYE SİLAH KULLANAMADI

Programa katılan kadın ve çocukların çığlıkları arasında yaşanan olayda, polisler durumu fark ederek müdahale etti. Polis ekipleri, çevredeki çocuklar sebebiyle silah kullanamadı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plastik sandalyeleri kalkan yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.

15 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan Emre B. (28) isimli şüphelinin Maltepe Cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. İşsiz olan şüphelinin, yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

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