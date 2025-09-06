Tour of İstanbul'da Arnavutköy etabı koşuldu

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü etabında 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Turun 165,7 kilometrelik en uzun etabı olan Arnavutköy etabı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu etabı, Team Polti–VisitMalta ekibinden Giovanni Lonardi 2.24.31'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinciliği TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere elde ederken, üçüncü sırayı Tarteletto–Isorex ekibinden Timothy Dupont aldı.