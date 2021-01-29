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Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2020'de Volkswagen'i geçerek yeniden dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu. Şirketin bugün açıkladığı verilere göre Toyota, geçen yıl, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino'yla birlikte toplam 9,5 milyon adet araç sattı.

Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2020'de Volkswagen'i geçerek yeniden dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu.

Şirketin bugün açıkladığı verilere göre Toyota, geçen yıl, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino'yla birlikte toplam 9,5 milyon adet araç sattı.

Alman şirketi Volkswagen'in ise 2020'de Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9,3 milyon araç sattığı belirtiliyor.

Küresel otomobil piyasasında yıllardır birincilik mücadelesi yaşanıyor.

2013'te Toyoto satışlarda General Motors'u geçerek birinci sıraya yerleşmişti.

İki yıl sonra Volkswagen kısa bir süre Toyota'yı geçti ama yıllık bazda sıralama değişmedi.

Volkswagen, 2017'de birinciliği devraldı.

Ancak CNN'e göre uzmanlar Toyota'nın yeniden zirveye oturmasının şirkette her şeyin yoluna girdiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Tedarik zinciri sekteye uğradı

Koronavirüs salgını geçen yıl otomobil satışlarına ağır bir darbe vurdu ve tedarik zinciri sekteye uğradı. Toyota'nın bir önceki yıla göre satışları yüzde 11,3 düştü.

Volkswagen'in satışlarındaki düşüş ise yüzde 15,2 oldu.

Şimdi otomobil üreticileri özellikle yarı iletken tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

UBS analistleri malzeme sıkıntısı nedeniyle Volkswagen'in bu yılın ilk çeyreğinde 100 bin adet daha az otomobil üreteceğini söylüyor. Bu küresel üretimde yüzde 4'lük bir düşüşe karşılık geliyor.

Bununla birlikte büyük otomotiv şirketleri kâr etmeye devam ediyor.

Volkswagen geçen hafta, 2020'de 12 milyar dolar kâr açıklamıştı. Şirket yılın ikinci yarısında satışların toparlandığını duyurmuştu.

Toyota henüz 2020 finansal raporunu açıklamadı.

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