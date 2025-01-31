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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cengiz Karademir'i eski karısı sevgilisine boğdurtmuş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        6 yıllık sır cinayet çözüldü! Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!

        Gaziantep'te, 2019 yılında 48 yaşındaki Cengiz Karademir evinde cansız bulundu. Karademir'in doğul yolla öldüğü düşünüldü. Olayla ilgili polis özel ekip kurdu. Karademir'in kızı N.K, eski eş E.U ile sevgilisi Ş.A'nın olay anında evde olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:36
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        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
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        Gaziantep, Merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Karademir (48), 2019 yılında evinde ölü bulundu. Doğal yollardan öldüğü düşünülen Karademir, yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi.

        BOŞANDIĞI EŞİ, SEVGİLİSİYLE BAŞKA KENTE TAŞINDI

        AA'daki habere göre olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Karademir'in boşandığı eşi E.U, evini satıp sevgilisi Ş.A ile Karabük'e taşındı. Bu durumu şüpheli bulan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu.

        OLAY SAATİNDE ESKİ EŞ, SEVGİLİ VE KIZI EVDE

        Ekipler, Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A'nın ilk ifadelerinde olay anında evde bulunmadıklarını beyan etmesi üzerine yaptıkları teknik çalışmada, 3 şüphelinin olay saatinde evde olduğunu tespit etti.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Polis, bunun üzerine Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar rapor talep etti. Düzenlenen raporda Karademir'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yapılan saha araştırmasında, Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun süre maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, Gaziantep Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonda E.U, Ş.A. ve N.K'yi gözaltına aldı.

        SEVGİLİSİ ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

        Çapraz sorguya alınan şüphelilerden Kardemir'in kızı N.K, annesinin sevgilisi olan Ş.A'nın babası Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

        ÜÇ ZANLI DA TUTUKLANDI

        Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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