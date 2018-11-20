Tozkoparan dizisi geçtiğimiz Pazar günü 2. son bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelmişti. Son bölümün ardından seyirciler 3. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Tozkoparan 2. son bölümünde; Mavi Ay takımı Mete’yi Yabani’nin elinden kurtarabilmek için harekete geçmişlerdi. Olaylara şahitlik eden Karayel takımı, Mete’nin ailesine haber verip vermemek konusunda kararsız kalmışalrdı. İşte, Topzkoparan 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

TOZKOPARAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TOZKOPARAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Sıra dışı ve macera dolu hikayesiyle gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Tozkoparan’ın ikinci bölümünde;



Mavi Ay takımı Mete’yi Yabani’nin elinden kurtarabilmek için harekete geçer. Olaylara şahitlik eden Karayel takımı, Mete’nin ailesine haber verip vermemek konusunda kararsızdır.

Tozkoparan dizisi, 3. yeni bölümü ile Pazar günü 17.15'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

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