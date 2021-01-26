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Trabzon'da sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu "açık kürsü" uygulamasıyla artırılıyor

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde iş yükü artan sağlık çalışanlarının hem karşılaştığı sorunların çözülmesi hem de moral ve motivasyonlarını yükseltmek için her gün çevrim içi toplantı yapıyor.

Trabzon'da sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu
AA

Usta, salgın döneminde büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık personelinin sorunlarını dinlemek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla bir süre önce "açık kürsü" adıyla uygulama başlattı.

Müdürlüğün toplantı salonunda her gün belirli saatlerde "Zoom" üzerinden doktorundan hemşiresine, sağlık görevlisinden ulaştırma ve güvenlik birimlerinde görev yapan personele kadar tüm çalışanlarla bir araya gelen Usta, onların karşılaştığı sorunları ve önerilerini dinliyor.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından önce rutin olarak sağlık tesislerini ziyaret edip çalışanlarla görüştüklerini ancak salgın dolayısıyla fiziksel teması ortadan kaldırmak amacıyla zorunlu olmadıkça ziyaret yapmadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak salgın döneminde daha da özveriyle görev yaptıklarını dile getiren Usta, bu dönemde sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Usta, bu nedenle sağlık tesislerinde çalışan personelle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek "Tüm personelimizle internet üzerinden iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Tüm tesislerimizle hastanelerimizle bu çalışmayı başlattık. Birçoğu ile yaptık, bir kısmı kaldı, onlarla da devam edeceğiz. Amacımız her ne koşulda olursa olsun personelimizle iletişim kurabilmek. Bu noktada teknolojiden istifade etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her gün bir sağlık tesisindeki çalışanlarla görüşme yaptığını, yaklaşık 1 saatle sınırlandırdıkları görüşmelere 10-15 kişinin katıldığını anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Çalışma düzenlerine zarar vermemek için toplantılarımızı ya öğle arası ya da öğleden sonra saat 16.00'dan sonra yapıyoruz. Hem katılımdan sonra hem de katılım sırasında aldığımız görüş ve önerilerde çok güzel dönüşler oluyor. Bize yansıyan sorunlar olabiliyor. Kimisi bilgisayarının eski olduğundan bahsedebiliyor, kimisi çalışma ortamındaki masasına varıncaya kadar sorununu dile getirebiliyor. Kimisi de laboratuvar hizmetiyle ilgili yaşadığı sıkıntısını dile getirmiş olabiliyor. Sağlıkla ilgili, performansla ilgili sorularını, sorunlarını, düşüncelerini, taleplerini bize iletebiliyorlar. Açık bir kürsü oluyor. Hiçbir sınırımız olmuyor. Bu vesileyle personelimiz bizim yanımızda biz de onların yanında olmuş oluyoruz. Fiziksel temasımız olmuyor ancak görsel ve zihinsel temasımızla birlikte çalışanımızın bu süreçteki yorgunluğunu bir nebze olsun dinginliğe çevirmeye çalışıyoruz, onları motive etmeye çalışıyoruz."

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