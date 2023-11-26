Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)

YANGININYAYILDIĞIBÖLGEDE EVLER BOŞALTILDI

Trabzon´un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ve orman işçileri müdahalelerini sürdürüyor. İlçenin Yeniay ve Baştımar Mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Buralardaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş da güvenli bölgeye taşındı.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Kentte 3 farklı bölgede örtü altı yangınlar çıktı. Ekiplerimiz teyakkuz durumunda yangına müdahale ediyor. Yangında 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer illerden takviye ekipler de sahada. Yangınlara müdahale sırasına 3 arkadaşımız dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi. Birazdan yağış beklentimiz var. İnşallah yağışla birlikte çalışmalar kolaylaşıp, yangını tamamen söndürürüz" dedi.