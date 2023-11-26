Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGININYAYILDIĞIBÖLGEDE EVLER BOŞALTILDI

        Trabzon´un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ve orman işçileri müdahalelerini sürdürüyor. İlçenin Yeniay ve Baştımar Mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Buralardaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş da güvenli bölgeye taşındı.

        Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Kentte 3 farklı bölgede örtü altı yangınlar çıktı. Ekiplerimiz teyakkuz durumunda yangına müdahale ediyor. Yangında 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer illerden takviye ekipler de sahada. Yangınlara müdahale sırasına 3 arkadaşımız dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi. Birazdan yağış beklentimiz var. İnşallah yağışla birlikte çalışmalar kolaylaşıp, yangını tamamen söndürürüz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da farklı ilçelerde çıkan orman ve örtü yangınlarına müdahale edili...
        Trabzon'da farklı ilçelerde çıkan orman ve örtü yangınlarına müdahale edili...
        Trabzon'da orman yangını; 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Trabzon'da orman yangını; 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
        Trabzon'da fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu, olay...
        Trabzon'da fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu, olay...
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu
        Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu
        Trabzon'da bir kişi rüzgarda savrulan çatının altında kalmaktan son anda ku...
        Trabzon'da bir kişi rüzgarda savrulan çatının altında kalmaktan son anda ku...
        Trabzon'da Kovid-19 sebebiyle vefat eden doktorun adı laboratuvara verildi
        Trabzon'da Kovid-19 sebebiyle vefat eden doktorun adı laboratuvara verildi