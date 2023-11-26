Trabzon'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Trabzon'un Tonya ilçesindeki ahırda çıkan yangında 1 kadın yaralandı, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi'nde, Zabit Akbulut'a ait evin ahır bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hayvanları kurtarmak isteyen Zehra Akbulut, yüzünden yaralandı.

Yangının sıçradığı evin bir bölümü zarar gördü, ahırdaki 12 hayvan telef oldu.

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