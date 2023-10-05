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        Trabzonspor Kulübünden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:12
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        Trabzonspor Kulübünden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ı misafir ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Ertuğrul Doğan'ın da ziyarette yaptığı konuşmalara yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Değerli bakanımıza ayrıca bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti, çözüm odaklı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle de teşekkür ediyorum."

        Kulüp Başkanı Doğan'ın, Bakan Bak'a forma hediye ettiği de aktarılan açıklamada, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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