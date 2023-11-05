Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor evinde, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, 57. dakikada Campos'un sağ köşeye plase vuruşuyla bulduğu golle öne geçti. Trabzonspor 90+7'de kazandığı penaltı vuruşunda Balongo'nun ayağından gelen golle beraberliği buldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 8'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 7'ye yükseltti.

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