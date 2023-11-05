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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor evinde, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:02
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor evinde, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, 57. dakikada Campos'un sağ köşeye plase vuruşuyla bulduğu golle öne geçti. Trabzonspor 90+7'de kazandığı penaltı vuruşunda Balongo'nun ayağından gelen golle beraberliği buldu.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Bu sonuçla Trabzonspor puanını 8'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 7'ye yükseltti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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