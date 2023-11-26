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        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yağmurun başlamasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:39
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        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yağmurun başlamasıyla kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yeniay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını için Trabzon'un ilçelerinin yanı sıra Rize'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bulunduğu alana gelerek bilgi alan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maçka ve Akçaabat ilçelerinde meydana gelen yangınların söndürüldüğünü, Sürmene'deki yangında ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Tedbir amaçlı olarak 17 evden 7'sinin tahliye edildiğini bildiren Vali Yıldırım, "Bunların hepsi tedbir amaçlı. Bu evlerden çıkan vatandaşlarımız güvenli yerlere yerleştirildi. Yangınlar çok büyük orman yangınları değil ancak çok büyük bir rüzgar var, bu rüzgar da her zaman aynı yönden esmiyor. Farklı yönlerden estiği için de arkadaşlarımız kendilerini güvenli bir duruma alarak yangını söndürme çalışmalarını yapmaları gerekiyor." diye konuştu.

        Yıldırım, yangında dumandan etkilenen 3 itfaiye erinin de hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alındığını kaydetti.

        Öte yandan, Yıldırım'ın açıklamasının ardından başlayan şiddetli yağışla birlikte yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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