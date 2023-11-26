Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)

YAĞMURUNDAETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon´un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.