Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)
YAĞMURUNDAETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon´un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.
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