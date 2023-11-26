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        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:58
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        Trabzon'da orman yangını; 3 itfaiye eri dumandan etkilendi (3)
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        YAĞMURUNDAETKİSİYLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

        Trabzon´un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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