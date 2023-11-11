Trabzon'da 36 yıl faaliyet gösteren eski otogarda yıkım işlemleri sürüyor

Trabzon'da 36﻿ yıl hizmet veren eski şehirlerarası otogarın yüzde 50'si iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Sanayi Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarede faaliyet gösteren otogar, Büyükşehir Belediyesince Değirmendere Mahallesi'nde inşa edilen yeni şehirlerarası otobüs terminalinin 23 Ekim'de açılmasıyla boşaltıldı.

Eski otogarın yıkım işini alan yüklenici firma, 10 personel ve 8 iş makinesi yardımıyla yıkım işlemlere devam ediyor.

Yüklenici firma temsilcisi Erdinç Aksoy, AA muhabirine, yer teslim belgesini aldıktan sonra 6 Kasım'da yıkıma başladıklarını, bir hafta sonra da çalışmaları tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Aksoy, 9 bin 500 metrekarede yıkım yaptıklarını belirterek, "3 gün sonra hafriyat çalışması yapacağız. Buradaki işlerin tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun Trabzon'un tam ortasına dokunarak, bu alana çok güzel bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Burası çok önemli bir yer." dedi.