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        KTÜ 'Yılın Üniversitesi' ödülüne layık görüldü

        Karadeniz Haberci Dergisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Yılın En'leri" töreninde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) "Yılın Üniversitesi" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:11
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        KTÜ 'Yılın Üniversitesi' ödülüne layık görüldü
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        Karadeniz Haberci Dergisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Yılın En'leri" töreninde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) "Yılın Üniversitesi" ödülüne layık görüldü.

        KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ödülünü, Karadeniz Haberci Dergisi İmtiyaz sahibi Figen Çakmak'tan aldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çuvalcı, KTÜ'nün 253 bini aşkın mezunu ile şehrin ve bölgenin markası olduğunu belirtti.

        Üniversitenin yalnızca eğitim veren bir yükseköğretim kurumu değil, geçmişten gelen birikimi yeniliklerle harmanlayan, birçok bilimsel alanda öncü olan, ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren ve her zaman kendini yenileyen köklü bir üniversite olduğuna işaret eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin ve bölgemizin markası olan üniversitemizi geliştirmeye, dönüştürmeye ve öğrencilerimize kaliteli eğitim vermeye devam ediyoruz. Nitelikli akademik ve idari kadromuz ile şehrimizi eğitim alanında öne çıkarmaktan ve bu yönde mesai harcamaktan mutluluk duyuyoruz. Karadeniz Haberci Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak ve ekibine teşekkür ediyorum."

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