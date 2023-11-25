Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği

Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

Trabzon Barosu, Trabzon Eşitlik İnisiyatifi ile çeşitli kadın sivil toplum kuruluşları organizasyonunda kadınlar Akyazı mevkisinde bir araya geldi.

Ellerinde, "Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, araçlarına mor balon ve yöresel dokuma türü olan keşan motiflerinin yer aldığı fularları bağlayarak konvoy oluşturdular.

Polis ekiplerinin ve motorcuların da eşlik ettiği konvoy, şehir turunun ardından Atatürk Alanı'na ulaştı.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, kadının insan haklarının, temel insan hakkı olduğunu söyledi.

Şiddet vakalarına göz yummayıp her zaman takipçisi olacaklarını belirten Aydın, "Kadının birey olmasını engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalara karşı çıkmak hepimizin öncelikli görevidir." dedi.

Trabzonspor Kulübü Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise "Dikkati çekme, farkındalık yaratma adına buradayız." diye konuştu.

Etkinlik, kadınların günün anısına hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

Beşikdüzü ilçesinde de düzenlenen etkinlikte kadınlar konvoy oluşturup şehir turu attı.