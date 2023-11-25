Trabzon'da 2 gündür aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekiplerince iki gün süren aramalar sonucunda Akgül'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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