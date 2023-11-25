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        Trabzon'da 2 gündür aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:05
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        Trabzon'da 2 gündür aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

        Jandarma ekiplerince iki gün süren aramalar sonucunda Akgül'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

        Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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