Kayıp Alzheimer hastası, fındık bahçesinde ölü bulundu

TRABZON'unÇarşıbaşı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Emine Akgül (88), fındık bahçesinde ölü bulundu.

Samsun Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Akgül, 23 Kasım'da ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bugün devam edilen aramalarda, kayıp Akgül, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemede Akgül'ün yolunu kaybettiği, soğuktan etkilenip yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Akgül´ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.