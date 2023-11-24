Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da emekli öğretmene öğrencilerinden videolu sürpriz

        Trabzon'da emekli sınıf öğretmeni 66 yaşındaki İbrahim Rüştü Acar, Öğretmenler Günü'ne özel öğrencilerinin hazırladığı video ile duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da emekli öğretmene öğrencilerinden videolu sürpriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da emekli sınıf öğretmeni 66 yaşındaki İbrahim Rüştü Acar, Öğretmenler Günü'ne özel öğrencilerinin hazırladığı video ile duygusal anlar yaşadı.

        Acar, Kastamonu, Rize, Kars ve Trabzon'da 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2020 yılında emekli oldu.

        Eşinin ve çocuklarının, öğrencileri aracılığıyla sürpriz yaptığı Acar, hazırlanan video sayesinde farklı illerdeki öğrencilerini görme imkanı buldu.

        İki çocuk babası Acar, AA muhabirine, en son Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

        Acar, "Öğretmenlik tarif edilmez ancak yaşanır, yaşadım, bitti ama fiili olarak bitmedi. Öğrencilerimi, sınıf ve okulun ortamını, arkadaşlarımı özlüyorum. Ama tabii ki belli bir yaş sınırı var. Arkadan gelen pırıl pırıl gençler var. Onlara alan açmak adına yaşı beklemeden emekli oldum." dedi.

        Acar, ilkokul öğretmenliğinin farklı bir yanı olduğunu dile getirerek, "Hem annesin, hem babasın, her şeyiyle uğraşmak zorundasın. Sadece eğitim değil. Mutluluk verici bir şey ama uzaklaşınca da hüzün verici, her an içimde yaşıyorum." diye konuştu.

        Meslek hayatı boyunca insan yetiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Acar, "Mesleği olmayan çocuklarım da var ama karakterleri düzgün ve ahlaklı. Topluma kazandırdığım öğrencilerim var. Hiç kötü öğrencim yok diyebilirim. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, avukatı her meslekten öğrencilerim var. Zaman zaman arayıp hatırımı soruyorlar." ifadelerini kullandı.

        Acar, Öğretmenler Günü'nde eşinin ve kızlarının desteğiyle hazırlanan videonun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Videoda öğrencilerimi yıllar sonra yeniden görmek beni çok mutlu etti. Hepsine güzel temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Filistin'e destek için kurulan "Hayır Çarşısı" etkinliği sona er...
        Trabzon'da Filistin'e destek için kurulan "Hayır Çarşısı" etkinliği sona er...
        Trabzon'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Abdullah Avcı´dan Öğretmenler Günü ziyareti
        Abdullah Avcı´dan Öğretmenler Günü ziyareti
        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı
        Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan "Öğretmenler Günü" ziyareti
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan "Öğretmenler Günü" ziyareti