Trabzon'da emekli öğretmene öğrencilerinden videolu sürpriz

Trabzon'da emekli sınıf öğretmeni 66 yaşındaki İbrahim Rüştü Acar, Öğretmenler Günü'ne özel öğrencilerinin hazırladığı video ile duygusal anlar yaşadı.

Acar, Kastamonu, Rize, Kars ve Trabzon'da 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2020 yılında emekli oldu.

Eşinin ve çocuklarının, öğrencileri aracılığıyla sürpriz yaptığı Acar, hazırlanan video sayesinde farklı illerdeki öğrencilerini görme imkanı buldu.

İki çocuk babası Acar, AA muhabirine, en son Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Acar, "Öğretmenlik tarif edilmez ancak yaşanır, yaşadım, bitti ama fiili olarak bitmedi. Öğrencilerimi, sınıf ve okulun ortamını, arkadaşlarımı özlüyorum. Ama tabii ki belli bir yaş sınırı var. Arkadan gelen pırıl pırıl gençler var. Onlara alan açmak adına yaşı beklemeden emekli oldum." dedi.

Acar, ilkokul öğretmenliğinin farklı bir yanı olduğunu dile getirerek, "Hem annesin, hem babasın, her şeyiyle uğraşmak zorundasın. Sadece eğitim değil. Mutluluk verici bir şey ama uzaklaşınca da hüzün verici, her an içimde yaşıyorum." diye konuştu.

Meslek hayatı boyunca insan yetiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Acar, "Mesleği olmayan çocuklarım da var ama karakterleri düzgün ve ahlaklı. Topluma kazandırdığım öğrencilerim var. Hiç kötü öğrencim yok diyebilirim. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, avukatı her meslekten öğrencilerim var. Zaman zaman arayıp hatırımı soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Acar, Öğretmenler Günü'nde eşinin ve kızlarının desteğiyle hazırlanan videonun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Videoda öğrencilerimi yıllar sonra yeniden görmek beni çok mutlu etti. Hepsine güzel temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.