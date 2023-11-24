Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, nesillerin toplumsal hayata hazırlanmasında öğretmenlerin rolünün ve sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin sorumluluğunun ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren dünyanın en onurlu mesleği olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Eğitimin temel gayesi taze dimağları evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur. Eğitimin mimarı da öğretmendir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsederek, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve Uygun, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerini verdi.

Aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirilen programda, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.