Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar ve geniş alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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