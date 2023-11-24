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        Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Bölümü öğrencileri, üst düzey hızlı ulaşım aracının prototipini üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:35
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        Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Bölümü öğrencileri, üst düzey hızlı ulaşım aracının prototipini üretti.

        Hyperloop projesinin Türkiye'de ilk prototiplerinden birini geliştirmek için bir araya gelen KTÜ Makine, Elektrik ve Elektronik ile Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 12 kişilik ekip, 6 aylık çalışma sürecinde ilk araçlarını tasarladı.

        Ortahisar Belediyesinin de destekleriyle üst düzey hızlı ulaşım aracının prototipini hazırlayan gençler, fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi kullanarak karbon salınımının sıfırlanmasını hedefliyor.

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan gençler, "En İyi Takım Ruhu" ödülünün sahibi oldu.

        Bundan sonraki süreçte Hyperloop projesinde kullanılacak alt sistemleri geliştirerek şirketleşmek isteyen gençler, ulaşımın daha hızlı, verimli ve çevre dostu olmasını sağlamayı, trafik sıkışıklığını azaltarak şehirlerdeki ulaşım sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor.

        - "Hyperloop projesi ulaşım ve taşımacılık alanında büyük potansiyele sahip"

        Projenin yürütücülerinden KTÜ Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, Hyperloop'un vakumlanmış tünelde hareket edebilen hızlı bir tren olduğunu söyledi.

        Hyperloop projesinin 2013'te Elon Musk tarafından duyurulduğunu belirten Güneş, "Saatte 1200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Biz de bunun prototipini geliştirmeye çalışıyoruz. Yani en doğru sistemi, en iyi şekilde uygulamak için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Güneş, TEKNOFEST kapsamında Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ilkinin 2022'de düzenlendiğini, bu yarışmaya takım olarak 2023'te katılarak ödül aldıklarını aktardı.

        Hyperloop projesinin ulaşım ve taşımacılık alanında büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Güneş, "Vakumlu tüneller ve gelişmiş itki sistemleri sayesinde inanılmaz hızlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        - "İstanbul-Trabzon arası 45 dakikaya düşebilecek"

        Güneş, aracın düşük güç verimiyle yüksek hızlara ulaşabildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

        "Eğer bu proje gelecekte hayata geçerse İstanbul-Trabzon arası 45 dakikaya düşebilecek. Bu proje asıl olarak iki metropol arasındaki insanları hızlı bir şekilde taşımaya, ulaşıma katkı sağlayacak. Alt sistemleri geliştirerek yarın hayata geçirilirse Türkiye'deki bir şirket olarak bu projeye ön ayak olabilmeyi amaçlıyoruz. Ekip olarak projeyi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

        Hyperloop projesi, fosil yakıtların aksine elektrik enerjisini kullandığından dolayı dünyada sera gazı salınımını sıfırlamayı hedeflemektedir. Biz de takım olarak Hyperloop projesinin ülkemizde ilk prototiplerinden birini geliştirmek için yola koyulduk. Amacımız Türkiye'de öncü olmak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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