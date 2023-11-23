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        Trabzonspor'un yenilenen tesislerinde şampiyonluk vurgusu

        Trabzonspor Kulübünün tesislerdeki duvar kaplamaları yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:38
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        Trabzonspor'un yenilenen tesislerinde şampiyonluk vurgusu
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        Trabzonspor Kulübünün tesislerdeki duvar kaplamaları yenilendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi ve A takım binasının duvar kaplamalarının yenilendiğini belirtildi.

        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda duvarlara, aidiyet ve birlik duygularını ortaya koyan yeni görsellerle kaplandığı kaydedildi.

        Futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan çalışmada şampiyonluk temasına vurgu yapılan kaplamalarda, "İnadıyla şampiyon Trabzonspor, birlikte yaşanacak daha çok zafer var ve şampiyon Trabzonspor" ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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