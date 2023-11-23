Trabzon Üniversitesi'nde (TRÜ), "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Kadının İnsan Hakları Sempozyumu" düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki sempozyumunda TRÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Soner Demirtaş, kadına şiddetin çok çeşitli boyutlarının olduğunu belirterek, "Bunlar kadına karşı özellikle psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet. Gerek bizim toplumumuzda gerekse farklı ülkelerde ortaya çıkabiliyor." dedi.

Demirtaş, çeşitli etkinlik, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlenmesinin kadına karşı şiddetin önlenmesi bakımından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genellikle tercih edilen yöntem ceza hukuku boyutuyla cezanın artırılması, medeni hukuk boyutunda tazminatın artırılması ya da çeşitli yapay önlemlerin alınması. Bunların her biri belirli oranda etkili olabilse de kadına yönelik şiddeti bir türlü önleyemiyoruz. Yalnızca kanunlar nezdinde mevzuata yönelik değişiklikler yapmak suretiyle bazı vakaları önlemeye çalışmak yetersiz kalıyorsa o zaman bunun öncesinde nedenlerini, sonuçlarını, nasıl ortadan kaldırılacağına yönelik gerek hukukçuların gerek diğer disiplinlerdeki çalışmaların öneminin ciddi olduğunu tekrar vurgulayabiliriz."

Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı da "Kadına Şiddetin Psiko-Sosyal Temelleri" konulu sunumunda, cumhuriyetin eşitlik ve kadın hakları konusunda getirdiği hak ve yeniliklerin, sağduyu sahibi her insan için övgüye, gurura, takdire şayan olduğunu söyledi.

Kadın hakları konusunda yaşanan gelişme ve değişimlerin, eğitim, kültür, inanç sistemi gibi toplumsal dinamiklerden bağımsız incelenmesinin mümkün olmadığını kaydeden Yazıcı, "Kadın haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler, eğitim ve toplumu bilinçlendirme hareketleri kadına dönük yıkıcı davranışların önlenmesi, kontrol edilmesi ve ıslah edilmesi konularında memnuniyet edici seviyeye maalesef ulaşılamamıştır." ifadesini kullandı.