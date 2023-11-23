Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları devam etti Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor,Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

2023-11-23 14:57:56