"Öğretmenler Günü" Of'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Trabzon'un Of ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çapoğlu, rehber öğretmen Nur Nihal Karcı, matematik öğretmeni Sadullah Özdin ile Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirer, eğitimin ülkenin en önemli meselesi olduğunu belirterek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Kabahasanoğlu ise desteklerinden dolayı Demirer'e teşekkür etti.

Kabahasanoğlu daha sonra İsmail Yıldırım İlkokulu Müdürü Cemal Kızıltay, rehber öğretmen Zafer Akatın, sınıf öğretmeni Nuray Ceren Uysal Bozbaş ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu ziyaret etti.

Sarıalioğlu, eğitim gönüllüsü, eğitimin bir neferi olarak her zaman öğretmenlerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, öğretmenlerin gününü kutladı.

Ziyaretlerde Kaymakam Demirer ve Başkan Sarıalioğlu, öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

"Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ve okul müdürlerinden oluşan heyet, emekli sınıf öğretmeni Fazlı Yavuz ile emekli okul müürü Abdurrahman Yılmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Of Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke ve beraberindeki öğretmenler ise evinde tedavi gören Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Ak ile emekli öğretmen İsmail Çapoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.