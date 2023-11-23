Trabzon'da süt işleme tesisinin temeli atıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak, "Sınırlı Sorumlu Sütpınar Simenli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi"nin temel atma törenine katıldı.

Yıldırım, ilçenin Sayvançatak Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen törende, bir kültürün yaşatılması ve devam etmesi için süt işleme tesisinin önemli olduğunu söyledi.

Doğal ürün bulabilmenin zorluğuna işaret eden Yıldırım, "İşte tam da bu noktada orijinal ve doğal bir ürün bulmak isteyen herkes Şalpazarı ilçemize gelsin." dedi.

Yıldırım, temmuzda faaliyete alınması planlanan tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Kooperatif Başkanı Cavit Erata ve davetliler katıldı.