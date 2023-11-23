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        Trabzon'da süt işleme tesisinin temeli atıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:33
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        Trabzon'da süt işleme tesisinin temeli atıldı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak, "Sınırlı Sorumlu Sütpınar Simenli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi"nin temel atma törenine katıldı.

        Yıldırım, ilçenin Sayvançatak Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen törende, bir kültürün yaşatılması ve devam etmesi için süt işleme tesisinin önemli olduğunu söyledi.

        Doğal ürün bulabilmenin zorluğuna işaret eden Yıldırım, "İşte tam da bu noktada orijinal ve doğal bir ürün bulmak isteyen herkes Şalpazarı ilçemize gelsin." dedi.

        Yıldırım, temmuzda faaliyete alınması planlanan tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Kooperatif Başkanı Cavit Erata ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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