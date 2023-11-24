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        Abdullah Avcı´dan Öğretmenler Günü ziyareti

        TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, kentte bazı okulları ziyaret ederek, görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.  Avcı, "Hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:50
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        Abdullah Avcı´dan Öğretmenler Günü ziyareti
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        TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, kentte bazı okulları ziyaret ederek, görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.  Avcı, "Hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır" dedi.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu´na yapan teknik direktör Abdullah Avcı burada öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşılama sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Avcı, yaptığı konuşmasında, "Hem eğitim hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        Öğretmenlere çiçek veren Avcı, daha sonra Konferans Salonu´nda öğrencilerle bir araya gelerek kendisine gelen sorulara cevap verdi. Ardından Abdullah Avcı, burada görev yapan öğretmenlerin de gününü kutlayarak kendilerine çiçek verdi.  Avcı daha sonra, aralarında milli sporcuların da bulunduğu Trabzon Spor Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

        Abdullah Avcı her iki ziyaretinde de okul yönetimlerine imzalı Trabzonspor forması hediye ederken, kendisine de ziyaret anısına plaket takdim edildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

        2023-11-24 17:39:36

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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