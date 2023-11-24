Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan "Öğretmenler Günü" ziyareti Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ilk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'na yaptığı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı belirtildi.

Öğretmenlerle bir araya gelen Avcı, "Hem eğitim hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Avcı, daha sonra Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlayıp çiçek hediye etti.

Avcı, aralarında milli sporcuların da bulunduğu öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.